В Нидерландах число жертв наезда автомобиля на группу детей выросло до четырех

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате наезда автомобиля на группу школьников-велосипедистов в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов возросло до четырех, полиция задержала мужчину, предположительно, находившегося за рулем машины. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.
По его информации, инцидент произошел 11 июня в 12:30 по местному времени (13:30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу из 14 детей и двух сопровождающих взрослых, участвовавших в школьной поездке. По данным полиции, на месте погибли двое детей и один взрослый, еще один ребенок позднее скончался в больнице. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения в Роттердаме, а также в бельгийских городах Гент и Антверпен.
Школа, чьи ученики участвовали в поездке, уведомила остальных детей и их родителей о случившемся. Для участников школьной поездки и семей пострадавших организована постоянная психологическая помощь, также открыт центр поддержки в населенном пункте Фогелварде.
По данным правоохранителей, спустя несколько часов после аварии был задержан 19-летний житель нидерландского муниципалитета Хюлст, который, предположительно, мог быть виновником происшествия. Причины аварии и мотивы водителя пока не уточняются. Автодорога близ муниципалитета Терхоле перекрыта в обоих направлениях для проведения следственных действий.
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, комментируя произошедшее, выразил соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим.