В Нидерландах число жертв наезда автомобиля на группу детей выросло до четырех

По его информации, инцидент произошел 11 июня в 12:30 по местному времени (13:30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу из 14 детей и двух сопровождающих взрослых, участвовавших в школьной поездке. По данным полиции, на месте погибли двое детей и один взрослый, еще один ребенок позднее скончался в больнице. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения в Роттердаме, а также в бельгийских городах Гент и Антверпен.