В Норвегии трёх шведов оштрафовали за кидание камней через границу РФ

Ранее на границе Литвы и Белоруссии ночью сняли необычного перебежчика — крупного медведя, который уверенно направился через заграждение и скрылся уже на белорусской стороне. Судя по видео, зверь не метался и не сомневался: шёл спокойно, с таким видом, будто маршрут был уже давно выбран, а решение принято окончательно. В соцсетях шутят, что косолапый просто не выдержал литовской реальности и выбрал Беларусь.