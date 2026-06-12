Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии трёх шведов оштрафовали за кидание камней через границу РФ

По данным норвежских правоохранительных органов, трое шведов были задержаны и оштрафованы на сумму свыше 800 долларов в связи с перебрасыванием камней через границу Норвегии с Россией.

Источник: Life.ru

«Полиция задержала трёх граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию. Всем им был выписан штраф в размере 8 тысяч крон (844 доллара) за нарушение границы», — говорится в сообщении полиции области Финнмарк, граничащей с РФ.

Согласно норвежскому телеканалу TV2, законом запрещены действия, носящие угрожающий или запугивающий характер, которые направлены на государственную границу или совершаются через неё.

Ранее на границе Литвы и Белоруссии ночью сняли необычного перебежчика — крупного медведя, который уверенно направился через заграждение и скрылся уже на белорусской стороне. Судя по видео, зверь не метался и не сомневался: шёл спокойно, с таким видом, будто маршрут был уже давно выбран, а решение принято окончательно. В соцсетях шутят, что косолапый просто не выдержал литовской реальности и выбрал Беларусь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше