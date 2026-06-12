Суп после уроков вывел Киев на семью отравителей

16 марта 1987 года яд оказался в еде, оставшейся после основного обеда. В судебном пересказе говорится, что Иванютина добавила раствор Клеричи в оставшиеся суп и печень, рассчитывая прежде всего на заведующего столовой. В других поздних реконструкциях есть деталь о тарелке заведующего, из которой еда могла вернуться в общий котел. Полный первичный документ в открытом доступе не опубликован, поэтому точнее удерживать доказанную судом рамку: Иванютина отравила пищу в школьной столовой, после чего заболели дети и взрослые.