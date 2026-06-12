Двое питерских полицейских стали фигурантами дела убийства стюардессы в Дубае

В декабре прошлого года СК сообщил о задержании в Санкт-Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой обнаружили в отеле в Дубае. По версии следователей, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее был в отношениях, около 15 раз ударил ее ножом.