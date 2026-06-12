Двое питерских полицейских стали фигурантами дела убийства стюардессы в Дубае

Два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Петербурга в Дубае, которая жаловалась им на насилие со стороны бывшего возлюбленного, но те игнорировали ее заявления. Об этом в четверг, 11 июня, сообщается на сайте регионального Следственного комитета РФ.
Уточняется, что девушка жаловалась в полицию на физическое насилие с 2024 года.
В декабре прошлого года СК сообщил о задержании в Санкт-Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой обнаружили в отеле в Дубае. По версии следователей, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее был в отношениях, около 15 раз ударил ее ножом.
Следствие установило, что петербурженка несколько раз обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны экс-возлюбленного, но полицейские «достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений», выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В результате мужчине удалось избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».
— Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», — сказано в сообщении ведомства.
В декабре 2025 года стали известны новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в ОАЭ. Экс-возлюбленный преследовал ее почти два года, угрожая своими криминальными связями, взламывал дверь ее квартиры и избивал девушку около аэропорта Пулково.