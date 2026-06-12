В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Отбой красного уровня “Угроза атаки БПЛА”. Сохраняется желтый уровень “Воздушная опасность” на всей территории Липецкой области», — написал он в «Максе».
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