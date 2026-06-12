Инстинкт убийцы: знаток тайги указал на опасность места пропажи Усольцевых

Некоторые медведи могут быть опасными для волонтеров, которые ищут семью Усольцевых в тайге Красноярского края, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru местный охотник Андрей Сергеев.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярском лесу в конце сентября 2025 года. Активная фаза поисков длилась до 12 октября, пока погодные условия совсем не ухудшились. Никаких следов Усольцевых найдено не было.
В мае 2026 года после схода снежного покрова поиски семьи возобновились. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» при этом отметили, что не раз во время поисков находили следы медведей.
Волонтеры уточнили, что во время поисков поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором, чтобы не допустить встречи с животными.
Охотник Сергеев ответил, что медведи в июне, действительно, могут представлять опасность для человека, но не все.
«Медведи в июне в целом ведут себя нормально. Но если это медведица с малышами, то лучше не подходить и держаться далеко. Иначе инстинкт мамы защитить для человека будет фатальным», — пояснил специалист.
При этом эксперты отмечают, что безопаснее всего избегать в лесу всех медведей. В июне у них проходит брачный период, который длится до конца месяца. Самцы в это время могут быть особенно агрессивными: они активно ищут самок и вступают в схватки за территорию.
В это же время медведи могут чаще появляться в местах обитания человека — в лесах рядом с населенными пунктами, на туристических маршрутах.
Ранее стало известно, что к месту пропажи Усольцевых массово съезжаются люди.