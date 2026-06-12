Осуждённому по делу об убийстве Моторолы не удалось оспорить приговор

Жалоба Погорелова не была удовлетворена, поэтому назначенное ему наказание в виде пожизненного лишения свободы осталось в силе. Такое же решение суд принял по обращениям других осуждённых по этому делу — Артёма Ена, Александра Тимошенко и Василия Чурилова.