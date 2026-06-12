Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осуждённому по делу об убийстве Моторолы не удалось оспорить приговор

Апелляционный суд оставил без изменения приговор Александру Погорелову, осуждённому по делу об убийстве командира ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола, а также о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Жалоба Погорелова не была удовлетворена, поэтому назначенное ему наказание в виде пожизненного лишения свободы осталось в силе. Такое же решение суд принял по обращениям других осуждённых по этому делу — Артёма Ена, Александра Тимошенко и Василия Чурилова.

Напомним, Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам летом 2024 года. Погорелов получил пожизненный срок. Тимошенко был приговорён к 12 годам колонии строгого режима, Чурилов — к 13 годам, Ен — к 17 годам.

Полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, был офицером элитного подразделения Центра специальных операций «Альфа». Он участвовал в разработке убийства одного из самых известных командиров ополченца Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Подразделение Воронича также сыграло главную роль во вторжения ВСУ в Курскую область.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.