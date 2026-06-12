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В Уссурийске при пожаре в шестиквартирном доме погибли мужчина и женщина

Пожар повредил дом на площади около 45 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске вечером 11 июня на улице Чичерина загорелся шестиквартирный одноэтажный дом. Пожарные прибыли уже через три минуты, но огонь успел охватить веранду одной из квартир и часть кровли. Самое страшное обнаружили внутри — тела двух погибших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

В тушении участвовали сотрудники МЧС России. Пожар повредил дом на площади около 45 квадратных метров. Погибшие — мужчина и женщина, их личности пока не установлены. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки. Также надзорный орган проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате возгорания.

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