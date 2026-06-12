В Новосибирской области мужчина ушел гулять с собакой и пропал

В Новосибирской области волонтеры начали поиски 31-летнего Валерия Даукшта. Мужчина пропал в поселке Радуга Мошковского района. Последний раз его видели 11 июня 2026 года. Тогда он вышел из дома на прогулку вместе со своей собакой породы той-терьер рыжего цвета, но домой так и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
У пропавшего рост около 160 сантиметров, телосложение нормальное. У него рыже-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были надеты черная футболка, синие шорты, черные тапки и черная кепка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по номеру 8−800−700−54−52 или набрать 112.