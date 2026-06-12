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Число погибших при наезде автомобиля на детей в Нидерландах выросло до четырёх

В результате трагического ДТП в провинции Зеландия (Нидерланды) число погибших в результате наезда автомобиля на группу школьников-велосипедистов возросло до четырёх человек. Об этом сообщает портал Hart van Nederland.

Полиция задержала 19-летнего местного жителя, который предположительно находился за рулём автомобиля в момент трагедии. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавшим и их семьям оказывается психологическая помощь.

Инцидент произошёл 11 июня в провинции Зеландия. Автомобиль въехал в группу из 14 детей и двух сопровождающих. На месте погибли двое детей и один взрослый, ещё один ребёнок скончался позже в больнице.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.