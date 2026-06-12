В Индии мальчик напоил женщину соком со снотворным и передал толпе насильников

Согласно правоохранителям, потерпевшей является 41-летняя мать двоих детей. Вечером 3 июня она ушла из дома после ссоры с мужем и направилась к брату, живущему в соседней деревне примерно в двух километрах от её дома. По пути к родственнику женщину остановил мальчик, который предложил ей выпить сок, заметив её усталое состояние. После напитка она почувствовала сильную сонливость. Впоследствии потерпевшая сообщила следователям, что в сок, предположительно, было подмешано успокоительное средство.