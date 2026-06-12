Главреда Astra* Анастасию Чумакову** переобъявили в розыск

В ведомственной карточке указано, что Чумакова** переобъявлена в розыск по статье УК. Речь идёт о повторном розыске. Кроме того, как следует из данных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», её задолженность превышает 314 тысяч рублей, а исполнительский сбор составляет более 32 тысяч рублей.