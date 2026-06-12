Свежий след с острыми когтями: поиски Усольцевых привели к страшной находке

Волонтёры, прочёсывающие тайгу Красноярского края в поисках семьи Усольцевых, всё чаще находят следы медведей. Чтобы не столкнуться с хищником лицом к лицу, поисковики поднимают в воздух беспилотники с тепловизорами — дроны сканируют лес, пытаясь обнаружить зверя раньше, чем он заметит человека. Но тайга остаётся тайгой. И каждый выход в лес — это риск.
Местный охотник Андрей Сергеев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие медведи могут быть опасны для волонтеров и туристов.
Тайга, которая не отпускает: почти год без вести.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в красноярской тайге 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась на небольшую прогулку к скале Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин.
На улице было аномально тепло — около +26 градусов. Усольцевы были легко одеты, без тёплых вещей и запаса еды. Никто не ожидал, что через несколько часов погода резко ухудшится, температура упадёт, а в тайге начнётся снегопад.
Активная фаза поисков длилась до 12 октября, пока погодные условия совсем не ухудшились. Никаких следов семьи найдено не было. Тайга словно проглотила их. В мае 2026 года, после частичного схода снежного покрова, поиски возобновились. Но пока — безрезультатно.
Волонтеры, однако, нашли кое-что другое: медвежьи следы.
Инстинкт убийцы.
По словам охотника Сергеева, в июне опаснее всего медведицы с медвежатами.
«Медведи в июне в целом ведут себя нормально. Но если это медведица с малышами, то лучше не подходить и держаться далеко. Иначе инстинкт мамы защитить для человека будет фатальным», — пояснил специалист.
При этом эксперты отмечают, что безопаснее всего избегать в лесу всех медведей. В июне у них проходит брачный период, который длится до конца месяца. Самцы в это время могут быть особенно агрессивными: они активно ищут самок и вступают в схватки за территорию.
В это же время медведи могут чаще появляться в местах обитания человека — в лесах рядом с населёнными пунктами, на туристических маршрутах.
Другие опасности леса.
После пропажи Усольцевых — ещё в начале поисков — появилась версия, что семья заплутала в лесу и угодила в одну из расставленных охотниками ловушек для диких зверей. Эта же опасность угрожает и волонтерам.
В красноярской тайге обитают бурые медведи, волки, рыси, лисы, косули. Для охоты на них используются петли, капканы, волчьи ямы.
«Ловушки в красноярских лесах есть, но не везде. Там, где пропали Усольцевы, находится заповедная часть, вряд ли охотники делали бы там ямы. Да и чтобы сразу втроем угодить… Таких ям не бывает», — отметил Сергеев.
Охотник ранее заявил, что пропажа Усольцевых осенью 2025 года вряд ли связана со встречей с медведем.
«Медведь в такое время не тронет, ему берлогу надо искать, спать ложиться. Даже если бы растерзал, вещи бы нашлись, тряпки и так далее», — пояснил охотник Сергеев.
Недалеко от места поисков семьи также были замечены охотящиеся на косуль волки. Однако другой охотник, Семён Татарников, пояснил, что волки не стали бы нападать на группу людей, а Усольцевы затерялись в тайге втроём.
Загадочно пропавшая семья.
Семья Усольцевых остаётся одной из самых загадочных пропавших в красноярской тайге. Ни одна из версий не получила подтверждения. Волонтёры продолжают поиски, но каждый день без вестей уменьшает шансы на благополучный исход.
А медвежьи следы, которые находят поисковики, — ещё одно напоминание о том, что тайга не прощает ошибок.