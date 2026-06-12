Суд узаконил приговор главному фигуранту дела об убийстве «Моторолы» Погорелову

В сентябре 2023 года в Южном окружном военном суде прокурор вынес обвинительное заключение по делам о покушении на Александра Захарченко и подрыве Арсена Павлова. Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен обвинялись сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Погорелову вменяли теракт, покушение на него, посягательство на государственного деятеля и участие в террористическом сообществе.