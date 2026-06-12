Суд узаконил приговор главному фигуранту дела об убийстве «Моторолы» Погорелову

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову, признанному виновным в убийстве командира батальона Арсена Павлова с позывным «Моторола» и подготовке покушения на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и оставила приговор без изменений, передает агентство.
Следствие установило, что в 2014 году сотрудники СБУ организовали агентурную сеть для убийства Захарченко. Погорелов по заданию спецслужб следил за ним и в августе 2017 года заминировал туалет в ресторане, где часто бывал глава республики. Взрывчатку тогда успели обнаружить.
В 2016 году Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Павлова. 16 октября сообщник привел бомбу в действие, «Моторола» погиб.
В сентябре 2023 года в Южном окружном военном суде прокурор вынес обвинительное заключение по делам о покушении на Александра Захарченко и подрыве Арсена Павлова. Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен обвинялись сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Погорелову вменяли теракт, покушение на него, посягательство на государственного деятеля и участие в террористическом сообществе.
В июне 2024 года суд приговорил Погорелова к пожизненному сроку, другие фигуранты получили от 12 до 17 лет.