В Хабаровске вынесли приговор лжеюристам, обманувшим бойцов СВО и их родню

— Установлено, что подсудимые действовали в составе организованной преступной группы. С июня 2023 года по июнь 2024 года они выдавали себя за военных юристов и предлагали услуги в фирме «Гарант27». Они убеждали, что могут добиться им выплат и предоставления жилищных сертификатов. Обязательства они не выполняли, полученные деньги тратили на себя, — комментирует старший помощник прокурора Центрального района г. Хабаровска Елена Демидовская.