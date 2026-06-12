В Хабаровске вынесли приговор лжеюристам, обманувшим бойцов СВО и их родню

В Хабаровске суд вынес приговор двум обвиняемым по делу о мошенничестве на сумму свыше 23 миллиона рублей. Фигуранты представлялись военными юристами и обещали участникам СВО и их семьям жилищные сертификаты и выплаты.
— Установлено, что подсудимые действовали в составе организованной преступной группы. С июня 2023 года по июнь 2024 года они выдавали себя за военных юристов и предлагали услуги в фирме «Гарант27». Они убеждали, что могут добиться им выплат и предоставления жилищных сертификатов. Обязательства они не выполняли, полученные деньги тратили на себя, — комментирует старший помощник прокурора Центрального района г. Хабаровска Елена Демидовская.
Жертвами подсудимых стали восемь жителей Хабаровска, Хабаровского края и Якутии. Общий ущерб — свыше 23 миллионов рублей.
26-летний осужденный возместил часть ущерба на сумму около 20 миллионов рублей. Суд постановил — мужчине вынесено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, его подельнице — 5 лет и 6 месяцев.
Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на 3,3 миллиона рублей.