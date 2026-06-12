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ПВО и мобильные группы отражают атаку ВСУ на Севастополь

Военные отражают воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения. Они используют в том числе стрелковое оружие. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он попросил покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Подробности о количестве беспилотников и возможных последствиях пока не поступали.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО в течение шести часов с 14:00 до 20:00 по Москве сбили 67 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Московским регионом.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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