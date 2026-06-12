Рыбак оседлал белую акулу на американском острове Нантакет

На американском острове Нантакет рыбак оседлал большую белую акулу, сообщает The Guardian.
Эллиот Судал, имеющий более 13 лет опыта в рыболовстве, впервые столкнулся с такой крупной добычей. Выловив акулу, мужчина сел на нее верхом, произвел замеры и затем выпустил обратно в море.
«Никогда не знаешь заранее, какой улов попадется на вашу наживку. Это невероятное существо, и я благодарен за редкую возможность пообщаться с ним», — поделился впечатлениями удачливый рыбак.
При этом, как отмечается в публикации, по действующим правилам, вылов больших белых акул запрещен, поскольку они признаны уязвимым видом и включены в список Международного союза охраны природы.
Ранее сообщалось, что акула растерзала ушедшего на обед работника Центра боевых операций ВМС США.