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Рыбак оседлал белую акулу на американском острове Нантакет

На острове Нантакет в США рыбак выловил и оседлал большую белую акулу.

Источник: Аргументы и факты

На американском острове Нантакет рыбак оседлал большую белую акулу, сообщает The Guardian.

Эллиот Судал, имеющий более 13 лет опыта в рыболовстве, впервые столкнулся с такой крупной добычей. Выловив акулу, мужчина сел на нее верхом, произвел замеры и затем выпустил обратно в море.

«Никогда не знаешь заранее, какой улов попадется на вашу наживку. Это невероятное существо, и я благодарен за редкую возможность пообщаться с ним», — поделился впечатлениями удачливый рыбак.

При этом, как отмечается в публикации, по действующим правилам, вылов больших белых акул запрещен, поскольку они признаны уязвимым видом и включены в список Международного союза охраны природы.

Ранее сообщалось, что акула растерзала ушедшего на обед работника Центра боевых операций ВМС США.

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