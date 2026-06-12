Экс-вице-губернатора Новосибирской области арестовали по делу о наркотиках

По данным телеканала, в номере Петухова нашли синтетический наркотик. В момент задержания в гостинице также находился тренер одного из столичных фитнес-клубов, с которым бывший чиновник употреблял запрещённые вещества. Происходившее снимали на скрытые камеры, а позже записи попали к оперативникам. Петухов, по информации собеседников, признал свою вину.