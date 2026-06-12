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Экс-вице-губернатора Новосибирской области арестовали по делу о наркотиках

Бывшего первого заместителя губернатора Юрия Петухова отправили в СИЗО на два месяца.

Источник: Om1 Новосибирск

5 июня 2026 года в Москве в гостинице на Никольской улице был задержан бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Об этом сообщили РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Чиновнику предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. Лефортовский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным телеканала, в номере Петухова нашли синтетический наркотик. В момент задержания в гостинице также находился тренер одного из столичных фитнес-клубов, с которым бывший чиновник употреблял запрещённые вещества. Происходившее снимали на скрытые камеры, а позже записи попали к оперативникам. Петухов, по информации собеседников, признал свою вину.

8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об увольнении Петухова с должности первого зама, которую он занимал с октября 2015 года. Причины отставки тогда не назывались. В правительстве региона пояснили, что полномочия Петухова распределят между другими заместителями главы области, а должность первого вице-губернатора будет упразднена.

Юрий Петухов курировал внутреннюю политику, социальную сферу и координацию работы по СВО. До работы в правительстве он возглавлял избирательные комиссии Новосибирска и области, а также некоторое время был вице-мэром города. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.