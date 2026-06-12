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Директора известной российской певицы обвинили по делу о мошенничестве

Директор певицы Линды Светланы Гейман, выступающей под сценическим именем Линда, Михаил Кувшинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, связанному с правами на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева.

Директор певицы Линды Светланы Гейман, выступающей под сценическим именем Линда, Михаил Кувшинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, связанному с правами на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».

Ранее Кувшинов фигурировал в деле в качестве подозреваемого. По решению суда 14 мая ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня. Вину по предъявленным обвинениям он не признает.

Следствие указывало, что при более мягкой мере пресечения фигурант может скрыться, повлиять на расследование, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Потерпевшим по делу признан Максим Фадеев. Размер материального ущерба, по данным издания, превышает 1 млн рублей.

Как сообщают «Известия», расследование связано с уголовным делом генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО. В офисе принадлежащей ему компании ООО «Профит» 12 мая прошли обыски.

Черкасову вменяются два эпизода мошенничества. Позднее ему также предъявили обвинение по статье о незаконном образовании юридического лица. После этого Кувшинов был отправлен под домашний арест.

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