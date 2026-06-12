Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения ввели в девяти российских аэропортах из-за режима «Ковер»

Девять аэропортов в России приостановили прием и отправку рейсов в ночь на пятницу, 12 июня. Об этом сообщила Росавиация.

Девять аэропортов в России приостановили прием и отправку рейсов в ночь на пятницу, 12 июня. Об этом сообщила Росавиация.

Ведомство опубликовало список, где оказались аэровокзалы Самары, Казани, Саратова, Чебоксар, Волгограда, Нижнекамска, Пензы и Ульяновска.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написали на канале Росавиации в мессенджере МАКС в 04:12.

Через 16 минут среди закрытых оказался и аэропорт Бугульма в Татарстане.

В агентстве воздушного транспорта напомнили, что такие меры являются вынужденными и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

10 июня временные ограничения вводились в аэропорту Домодедово.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Минобороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше