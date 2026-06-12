Ограничения ввели в девяти российских аэропортах из-за режима «Ковер»

Девять аэропортов в России приостановили прием и отправку рейсов в ночь на пятницу, 12 июня. Об этом сообщила Росавиация.
Ведомство опубликовало список, где оказались аэровокзалы Самары, Казани, Саратова, Чебоксар, Волгограда, Нижнекамска, Пензы и Ульяновска.
— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написали на канале Росавиации в мессенджере МАКС в 04:12.
Через 16 минут среди закрытых оказался и аэропорт Бугульма в Татарстане.
В агентстве воздушного транспорта напомнили, что такие меры являются вынужденными и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
10 июня временные ограничения вводились в аэропорту Домодедово.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Минобороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.