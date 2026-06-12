Ограничения ввели в девяти российских аэропортах из-за режима «Ковер»

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Минобороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.