ПВО Минобороны уничтожила семь дронов, летевших на Москву

Военные также отражают воздушную атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь, работает ПВО и мобильные огневые группы. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он попросил покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Подробности о количестве беспилотников и возможных последствиях пока не поступали.