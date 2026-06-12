Силы ПВО сбили семь БПЛА на пути к Москве

Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. На месте работают экстренные службы.
Ночью 12 июня в Московской области продолжает действовать беспилотная опасность. Работают системы ПВО.
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