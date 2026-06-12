Собянин: Силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Министерства обороны РФ было уничтожено семь беспилотников, летевших на столицу, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Их доставили в больницу, где им оказана медпомощь.
В тот же день сообщалось, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.