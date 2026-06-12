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На Камчатке спасли трёх пропавших пенсионеров, ушедших за черемшой

Трое жителей Камчатки, отправившихся в район Тигиля за черемшой, найдены живыми после нескольких дней поисков. Люди находились в истощённом состоянии, им потребовалась медицинская помощь, после чего их доставили в Тигильскую районную больницу. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Людей, пропавших в Тигиле нашли. Они сильно ослаблены. Готовится эвакуация. Самому молодому туристу в этой группе 67 лет. Старшему — 82 года. Держим на контроле ситуацию. Тигильские “потеряшки” эвакуированы. Доставлены в Тигильскую районную больницу. Спасательная операция завершена. От души благодарю волонтёров и спасателей спасших пожилых туристов. Помощь пришла очень вовремя», — пишет Лебедев.

Группа из трёх человек ушла 9 июня в район реки Хазанка и перестала выходить на связь. После этого в Тигильском районе были развёрнуты поисковые мероприятия с участием спасательных подразделений и местных служб. Также был развёрнут вертолёт Ми-8 Камчатского авиационного предприятия, который вылетел из посёлка Эссо вместе с представителями спасательных структур, полиции, администрации и медиками.

Наземные группы, включая волонтёров на мотоциклах, обследовали труднодоступные участки местности. Лебедев призвал жителей не выходить в лес на дальние дистанции без связи и навигации. По его словам, «никакая черемша и ягоды с грибами не стоят вашей жизни».

Ранее в Иркутской области нашли трёх пожилых мужчин, которые пропали во время сбора черемши. Они провели пять дней без еды на берегу и ждали помощи. 6 июня трое мужчин — 67, 64 и 61 лет — отправились за черемшой и перестали выходить на связь. Как выяснилось, лодка сборщиков перевернулась. Добраться обратно самостоятельно они не смогли и всё это время оставались на берегу.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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