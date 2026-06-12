На Камчатке спасли трёх пропавших пенсионеров, ушедших за черемшой

Ранее в Иркутской области нашли трёх пожилых мужчин, которые пропали во время сбора черемши. Они провели пять дней без еды на берегу и ждали помощи. 6 июня трое мужчин — 67, 64 и 61 лет — отправились за черемшой и перестали выходить на связь. Как выяснилось, лодка сборщиков перевернулась. Добраться обратно самостоятельно они не смогли и всё это время оставались на берегу.