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Над двумя округами и районами Воронежской области сбили шесть дронов

Прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!» — написал он в своём телеграм-канале.

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации также было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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