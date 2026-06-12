Бывшего президента Южной Кореи признали виновным по делу о беспилотниках

В судебном решении отмечается, что операция не рассматривалась как ответ на запуск воздушных шаров с мусором со стороны Северной Кореи. Суд пришел к выводу, что действия были связаны с личными мотивами и не имели отношения к вопросам государственной безопасности или обороны.