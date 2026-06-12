Более 60 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над Ростовской областью

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, жертв и разрушений нет. Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.