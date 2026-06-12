Слюсарь: более 60 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

Более 60 украинских беспилотников уничтожили российские силы противовоздушной обороны в пяти районах Ростовской области. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах области. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, средства противовоздушной обороны России за ночь 11 июня уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.
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