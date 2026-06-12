В Красноярском крае за сутки потушили семь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в селе Бражное Канского округа сгорели хозпостройки. Общая площадь составила 180 квадратных метров. На тушение привлекались 16 человек и восемь единиц техники. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
На акваториях края спасатели не зарегистрировали происшествий. На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали три раза.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше