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Более 60 БПЛА уничтожили ночью в пяти районах Ростовской области

Губернатор: Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 июня Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация уточняется.

Добавим, режим беспилотной опасности сняли в 5:44 утра и снова объявили в 7:02. Оповещений о снятии угрозы пока не поступало.

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