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В Челябинской области при столкновении двух легковушек погиб 79-летний водитель

В Верхнеуральском районе 79-летний пенсионер на «Ниве» не уступил дорогу Geely Coolray, что привело к столкновению. Водитель отечественной легковушки погиб на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Авария произошла в 13 часов в четверг, 11 июня, на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.

— Водитель ВАЗ-2121 («Нива») при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с приближавшимся слева Geely Coolray под управлением 48-летней женщины, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП водитель ВАЗ-2121 скончался на месте происшествия.

Женщина за рулём кроссовера получила травмы, её увезли в больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.