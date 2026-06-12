В Челябинской области при столкновении двух легковушек погиб 79-летний водитель

Авария произошла в 13 часов в четверг, 11 июня, на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.
— Водитель ВАЗ-2121 («Нива») при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с приближавшимся слева Geely Coolray под управлением 48-летней женщины, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП водитель ВАЗ-2121 скончался на месте происшествия.
Женщина за рулём кроссовера получила травмы, её увезли в больницу.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.