Силы ПВО уничтожили за ночь 231 украинский беспилотник над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 231 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались, что дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат, — говорится в канале МО РФ в МАКС.
11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Их доставили в больницу, где им оказана медпомощь.
В тот же день сообщалось, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе.