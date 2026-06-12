Медик Васильев рассказал о 30-часовой стабилизации бойца с ранением в пах

Медики рассматривали вариант пешей эвакуации на носилках через Шервудский лес. Однако путь проходил по тяжёлому рельефу с перепадом высот, и он частично контролировался противником. С такой травмой боец мог не перенести долгую эвакуацию. Поэтому медики решили стабилизировать его состояние до момента, когда по основному маршруту сможет пройти техника. Бойца удалось эвакуировать, и после ранения он вернулся в строй.