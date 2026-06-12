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Российские силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 12 июня

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 231 дрон ВСУ над регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные отбивали налет беспилотников противника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью, напомним, средства противовоздушной обороны России уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Отмечается, что кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.

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