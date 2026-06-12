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Над Калужской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

За вчерашний вечер и ночь силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над территориями Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Источник: Life.ru

«На местах работают оперативные группы», — уточнил Шапша в своём телеграм-канале.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России. Украинские дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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