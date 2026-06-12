Средства ПВО сбили 231 украинский дрон над регионами России

Как сообщили в Минобороны России, перехват и уничтожение БПЛА осуществлялись дежурными средствами ПВО.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
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