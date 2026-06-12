На мажорных нотах. Почему «золотые» детки часто попадают в скандалы

Суд с этим не согласился, тем более что ранее молодой человек не раз привлекался к ответственности за отсутствие автостраховки, незаконную тонировку стёкол машины и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Юношу признали виновным, отправили в колонию общего режима на два года восемь месяцев. Затем ещё два года ему нельзя будет за руль.