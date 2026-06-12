Почему «золотые» детки часто попадают в скандалы

Сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов стал известен всей России 20 мая 2026 года. В тот день, изрядно выпив, 21-летний молодой человек нетрезвым отправился кататься по городу на ярко-жёлтом кабриолете Mercedes, устроил двойное ДТП, а потом оскорблял горожан в Сети. Но рука Фемиды нашла «героя».
Этот случай — не из ряда вон, это пример вполне типичного поведения детей сильных мира сего. Почему отпрыски из приличных, казалось бы, семей оказываются в центре громких историй, разбирался nn.aif.ru.
Дорога под арест.
На видео, появившемся в Сети после аварии, Корнилов, сидя за рулём и направляя кабриолет на мост через Оку, признаётся: «Я в дупло!» Пьяные «покатушки» закончились аварией: лихач выехал на встречу на крутом съезде в центре города и столкнулся с двумя иномарками. Все три автомобиля были повреждены, чудом не пострадали люди. От медосвидетельствования Сергей Корнилов отказался — его опьянение было очевидным для окружающих.
Сразу после аварии мажор устроил фотосет на капоте разбитого кабриолета, а потом отправился с друзьями кутить в ресторан. Оттуда он записал несколько видео, назвав тех, кто критикует его поведение, «нищетой» и «отребьем». Отец юноши, Сергей Корнилов-старший, умер в 2024 году, сын унаследовал его бизнес — группу компаний по продаже автомобилей.
После резонансного ДТП областная Госавтоинспекция составила на юношу четыре протокола. Они пошли плюсом к ранее имеющимся 161 административному материалу и штрафам на сумму 719 000 ₽
Потом уголовные дела и одно административное в отношении Корнилова решили возбудить полиция и Следком. По делу по фактам опасного вождения в качестве меры пресечения суд назначил Корнилову запрет определённых действий до 24 июля 2026 года. Молодому человеку нельзя выходить из дома ночью, пользоваться интернетом и посещать рестораны, где продают алкоголь. Кабриолет под арестом.
Следом уже по административному делу о мелком хулиганстве в ресторане и сам молодой человек получил десять суток административного ареста. Кроме того, суд лишил его водительских прав почти на два года.
В суде Корнилов повёл себя по-другому. Пряча глаза, он извинился и пообещал возместить ущерб всем пострадавшим от его действий. Сейчас парень уже отбыл административный арест и вышел из изолятора, чтобы блюсти запрет определённых действий.
Расплата за унесённые жизни.
Но выходки «золотой молодёжи» на дорогих машинах не всегда обходятся без жертв. 9 октября 2025 года в Иванове 22-летний Тарон Енгибарян на BMW сбил на пешеходном переходе учителя лицея. 50-летняя женщина переходила дорогу на зелёный свет. Сила удара была такой, что педагог получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.
Енгибарян в день ДТП был трезв. Сначала его взяли под стражу, потом отправили под домашний арест. Два адвоката в суде просили оправдать юношу, уверяя, что учитель двигалась вне зоны пешеходного перехода и у водителя якобы не было возможности предотвратить трагедию.
Суд с этим не согласился, тем более что ранее молодой человек не раз привлекался к ответственности за отсутствие автостраховки, незаконную тонировку стёкол машины и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Юношу признали виновным, отправили в колонию общего режима на два года восемь месяцев. Затем ещё два года ему нельзя будет за руль.
В Рязани город гудел о деле Никиты Филимонова, который в марте 2020 года насмерть сбил ребёнка. Папа Никиты, Сергей Филимонов, в разное время работал на высоких должностях в муниципальной и региональной власти, вплоть до поста вице-губернатора, а на момент трагедии возглавлял контрольно-счётную палату области.
Однажды вечером 22-летний Никита на своём авто наехал на 10-летнего мальчика, который перебегал улицу, ребёнок погиб. Следствие выяснило, что водитель ехал со скоростью 99 км/ч, хотя в городе нельзя ездить быстрее 60 км/ч. Кроме того, в автомобиле было затонировано лобовое стекло, что могло помешать увидеть пешехода, особенно вечером. Экспертиза показала, что, если бы нарушений ПДД не было, ребёнок успел бы покинуть опасную зону.
Полиция трижды пыталась закрыть уголовное дело, но прокуратура признавала, что нарушение ПДД водителем «находится в прямой причинно-следственной связи со смертью мальчика».
Дело дошло до суда, но заседания откладывали 16 раз из-за неявки участников, свидетелей или отсутствия судьи.
На это обратил внимание Александр Хинштейн, тогда депутат Госдумы: «Объяснить это ничем, кроме вмешательства в правосудие, я лично не могу. Считаю происходящее совершенно возмутительным. Со своей стороны буду держать руку на пульсе до победного конца». 15 декабря 2022 года суд признал Филимонова виновным и отправил его в колонию-поселение на два с половиной года. Обвиняемый не раз обжаловал решение суда, но приговор остался в силе.
Маленькие бедки.
Нюансы поведения порой заметны у «золотой молодёжи» и до получения автомобильных прав — ещё за школьной партой. Например, школа № 4 в Ярославле давно заслужила репутацию учебного заведения для детей «благородных» родителей. Здесь за партами сидят дети бизнесменов, политиков, крупных чиновников. Казалось бы, дома должны воспитать в детях соответствующие манеры. Но нет — в 2023 году девятиклассник, сын одного из депутатов областной Думы, устроил в классе скандал.
Мальчик пропустил два урока английского, учитель поставила ему восемь двоек. Узнав об этом на перемене, подросток пришёл в ярость. Схватив стул с последней парты, он швырнул его через класс — к счастью, ни в кого не попал, но детей перепугал. Одноклассница, к слову, дочь бизнесмена и экс-депутата муниципалитета, сделала скандалисту замечание и потребовала выйти из класса, тот ответил оскорблениями, в том числе упомянул национальность девочки.
«Ведёт он себя так давно… — комментировал тогда ситуацию отец девочки. — Я просил: пускай извинится публично, совершит мужской поступок. Отказ… Если подросток так себя ведёт, кто-то должен поставить его на место».
После случившегося семья бизнесмена написала заявление в полицию, конфликт в школе урегулировали. Но осадок, как говорится, остался… Прошло три года. Ждать ли новостей о дорожных конфликтах с участием юноши, или его всё же перековали?
Мнение эксперта.
Психолог Марина Локоткова (Нижний Новгород):
«Подобное поведение можно охарактеризовать термином “Психолого-педагогическая запущенность”. Обычно термин этот применяют к детям из неблагополучных семей. Казалось бы, причём здесь мажоры, родившиеся “с золотой ложкой во рту”?
В действительности в богатых семьях взрослым часто нет никакого дела до ребёнка. Родители слишком заняты бизнесом или собой, а няни и репетиторы боятся слово поперёк сказать, чтобы не потерять работу. Дети растут в ситуации полного попустительства: не осознают границ дозволенного, не понимают степени ответственности за себя и других людей.
Даже став взрослыми, такие люди продолжают вести себя как маленькие в протестном состоянии. Они бунтуют против того, что в их мире есть кто-то с какими-то правилами и правами. «Вы кто? Я здесь один великий!».
Может ли такой человек измениться? Да, но на формирование личности потребуется не один год работы в терапии и огромное внутреннее желание измениться. Не стоит забывать и тот факт, что часто мажоры страдают различными видами зависимостей. С этим тоже придётся работать".
Ещё был случай.
В Костроме не забылась история почти 15-летней давности: одним из самых резонансных судебных процессов стало дело об избиении в местном баре Александра Хотина — сына бывшего губернатора области Игоря Слюняева.
Конфликт произошёл 9 июля 2011 года, Хотин оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. В нападении он обвинил другого посетителя бара — Алексея Белова, дело передали в суд, Белову грозило до 12 лет лишения свободы. Но в апреле 2012 года в регионе поменялся губернатор.
«Многие решились прийти в суд и рассказать, как всё было на самом деле, только когда политическая обстановка в регионе изменилась», — говорил тогда обвиняемый Алексей Белов.
В итоге судья пришёл к выводу, что Белов непричастен к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью Александра Хотина. Подсудимого оправдали, признав за ним право на реабилитацию, хотя всё-таки оштрафовали за участие в потасовке. В июле 2012 года суд поставил в деле точку.
От редакции. Безусловно, всегда можно найти противоположные примеры, когда дети известных и высокопоставленных родителей занимаются благими делами и совсем не требуют к себе особого отношения. Но это, как говорится, уже другая история.