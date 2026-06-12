Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам тюрьмы

Ранее в Сеуле у здания Высокого суда был найден мёртвым 55-летний судья Син Чжон О. Тело мужчины обнаружили на цветочной клумбе рядом со зданием около часа ночи по местному времени. Рядом была найдена записка. Полиция рассматривает версию о самоубийстве. Именно этот судья председательствовал на повторном рассмотрении апелляции по делу о коррупции бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи. Что именно было в записке, не уточняется. Ким Гон Хи — супруга бывшего президента Юн Сок Ёля.