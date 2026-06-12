Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 231 БПЛА над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник над 16 регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны. Информации о разрушениях и пострадавших в результате налетов нет.

Силы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник над 16 регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны. Информации о разрушениях и пострадавших в результате налетов нет.

По данным оборонного ведомства, БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше