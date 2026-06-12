В водоемах Ростовской области снова утонули два человека

С начала купального сезона в Ростовской области погибли уже семь человек. В том числе 9 июня погиб мужчина на реке Мертвый Донец, а 8 июня в Семикаракорском и Константиновском районах в реках Сусат и Дон утонули двое мужчин 46 и 63 лет.