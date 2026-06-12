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В водоемах Ростовской области снова утонули два человека

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на воде.

Источник: Комсомольская правда

Еще два человека погибли на водоемах Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Первое происшествие случилось в хуторе Колузаево. 9 июня мужчина ушел на реку Дон купаться с друзьями, но домой не вернулся. Спустя сутки ростовские спасатели достали тело погибшего из реки. Личность мужчины устанавливается.

Второе происшествие произошло в поселке Зимовники. На реке Малая Куберле утонул 44-летний мужчина. По словам очевидцев, он выпил горячительное, а затем зашел в реку, но обратно уже не вернулся. Тело мужчины извлекли из воды спасатели.

С начала купального сезона в Ростовской области погибли уже семь человек. В том числе 9 июня погиб мужчина на реке Мертвый Донец, а 8 июня в Семикаракорском и Константиновском районах в реках Сусат и Дон утонули двое мужчин 46 и 63 лет.

Спасатели напоминают: во время отдыха на воде нужно быть осторожными, нельзя купаться в диких или незнакомых местах, не следует употреблять спиртное. Нельзя оставлять детей без присмотра.

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