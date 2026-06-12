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Гусман попросил президента Мексики вернуть его из тюрьмы США на родину

Бывший глава мексиканского наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как El Chapo, направил письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой вернуть его из американской тюрьмы на родину.

Бывший глава мексиканского наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как El Chapo, направил письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой вернуть его из американской тюрьмы на родину. Об этом сообщило издание Milenio.

В обращении Гусман пожаловался на условия содержания в США. По данным издания, письмо было подписано 2 июня. Ранее он уже предпринимал попытки добиться возвращения в Мексику, однако они не принесли результата.

Хоакин Гусман считается одним из самых известных лидеров организованной преступности в современной истории Мексики. На протяжении многих лет он возглавлял картель Синалоа, который американские власти называли одной из крупнейших международных преступных организаций, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

В 2017 году Гусман был экстрадирован в Соединенные Штаты. Спустя два года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он был признан виновным по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и руководством преступной организацией.

До экстрадиции Гусман неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов Мексики и дважды совершал побеги из мест заключения. Один из них стал одним из самых громких тюремных побегов в истории страны.

Сейчас бывший глава картеля отбывает наказание в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в американском штате Колорадо. Учреждение известно крайне жесткими условиями содержания и высоким уровнем изоляции заключенных.

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