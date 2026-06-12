Гусман попросил президента Мексики вернуть его из тюрьмы США на родину

В 2017 году Гусман был экстрадирован в Соединенные Штаты. Спустя два года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он был признан виновным по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и руководством преступной организацией.