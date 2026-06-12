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Три человека пострадали при попадании беспилотника по дому в Татарстане

Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил губернатор республики Рустам Минниханов.

Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил губернатор республики Рустам Минниханов.

Предприятия, которые также попали под удар, устраняют последствия атаки. Производственные процессы не останавливали.

— Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — написал глава Татарстана в МАКС.

11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Их доставили в больницу, где им оказана медпомощь.

В тот же день сообщалось, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе.

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