Жители Челябинской области обратились к помощнику Путина из-за помойки на озере Увильды

— Мы видим, что все эти запреты давно нарушаются. На побережье стоят лодки без опознавательных знаков, на них навешивают мощные двигатели и используют для незаконной предпринимательской деятельности, катая отдыхающих отеля и диких туристов на острова за деньги, — рассказала изданию «ЕАН-Челябинск» жительница Красного Камня. — На побережье в природной мелководной заводи около ландшафтного отеля «Верт» установили незаконный понтон, украли и привезли с брошенных баз отдыха металлические кубы, старые катамараны и лодки, скрутив все цепями. Старые водные велосипеды и лодки пытаются сдавать в аренду. Именно для этого и сооружаются эти мостки. Частокол из понтонов создаёт карманы, в которые заносится тина, бытовой мусор и органика. Это всё разлагается, источая неимоверно неприятный запах. Вместо шелеста листьев берез, запаха сосновой хвои и песен соловьёв береговая линия Красного Камня демонстрирует ландшафт помойки в Бангладеш. Даже утки покинули эту заводь.