Жители Челябинской области обратились к помощнику Путина из-за помойки на озере Увильды

Озеро является памятником природы Челябинской области. Этот статус вводит ограничения на установку понтонов и размещение любых сооружений на них. В частности, запрещено строительство, а также организация стоянок судов и катамаранов у воды.
— Мы видим, что все эти запреты давно нарушаются. На побережье стоят лодки без опознавательных знаков, на них навешивают мощные двигатели и используют для незаконной предпринимательской деятельности, катая отдыхающих отеля и диких туристов на острова за деньги, — рассказала изданию «ЕАН-Челябинск» жительница Красного Камня. — На побережье в природной мелководной заводи около ландшафтного отеля «Верт» установили незаконный понтон, украли и привезли с брошенных баз отдыха металлические кубы, старые катамараны и лодки, скрутив все цепями. Старые водные велосипеды и лодки пытаются сдавать в аренду. Именно для этого и сооружаются эти мостки. Частокол из понтонов создаёт карманы, в которые заносится тина, бытовой мусор и органика. Это всё разлагается, источая неимоверно неприятный запах. Вместо шелеста листьев берез, запаха сосновой хвои и песен соловьёв береговая линия Красного Камня демонстрирует ландшафт помойки в Бангладеш. Даже утки покинули эту заводь.
Жители отмечают, что установленные конструкции ветхие, доски от них волна разбрасывает по берегу. Всё это смешивается с пластиковыми бутылками, потерянной обувью, тряпками и другим мусором. Сами понтоны ржавеют и тонут в озере, и тогда извлечь их не представляется возможным. По словам южноуральцев, раньше природоохранная прокуратура и министерство экологии регулярно проводили рейды, по итогам которых незаконные понтоны и причалы демонтировали по решению суда, а их владельцев штрафовали. Но в последние три года такие проверки не проводят. Люди пытались решить вопрос через администрацию Карабаша, которая отвечает за эту местность, но ничего не добились.
Незаконные мостки и сломанные катамараны на озере Увильды.
В обращении к помощнику Владимира Путина жители потребовали снести незаконные конструкции, а также утилизировать старые лодки и сломанные катамараны. Если установить собственников этого имущества невозможно (при проведении проверок нарушители обычно скрываются), люди просят признать такие объекты бесхозным мусором, наносящим прямой вред экологии. По мнению жителей, решать этот вопрос должна мэрия Карабаша.
— Следует обязать снести и утилизировать незаконные понтоны, мостики, бесхозные лодки, ржавые катамараны и прочий металлолом. Наладить уборку мусора на прибрежной линии, поскольку сейчас это происходит за счёт средств и трудовых усилий неравнодушных жителей посёлка. Размесить предупреждающие плакаты с запретом любого открытого огня под кронами деревьев в природоохранной зоне на побережье, стоянки палаточников и распитие спиртных напитков (так как санузлы и специально оборудованные для этого мангальные зоны отсутствуют), — говорится в обращении.