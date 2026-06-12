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БПЛА влетел в жилой дом в Татарстане, пострадали трое

ВСУ утром 12 июня атаковали беспилотниками Закамский регион Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, один из БПЛА попал в жилой дом, жителей эвакуировали, а трём пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Минниханов.

На место по поручению главы республики выехал премьер-министр Татарстана. Атакованные предприятия уже устраняют последствия, при этом производственные процессы, по словам Минниханова, не остановлены. На местах работают все необходимые службы.

А ранее беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранения получили трое взрослых и два ребёнка. У девятимесячной пациентки врачи диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет получила повреждение бедра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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