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Минниханов: при попадании дрона ВСУ в жилой дом в Татарстане пострадали трое

Глава Татарстана сообщил о последствиях налета дронов ВСУ 12 июня на регион.

Источник: Комсомольская правда

При попадании украинского беспилотника в жилой дом в Татарстане пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Напомним, утром 12 июня вражеские беспилотники атаковали Закамский регион Республики. На месте происшествия работает премьер-министр Татарстана.

Все предприятия, на которые совершались налеты, устраняют последствия. Атака дронов ВСУ не нарушила производственные процессы, подчеркнул глава республики Рустам Минниханов.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ.

Прошлой ночью, напомним, средства противовоздушной обороны России уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны.

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