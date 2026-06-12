Беспилотник ВСУ влетел в жилой дом в Татарстане

Один из дронов поразил жилой дом, жильцы были эвакуированы. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.
«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в «Максе».
Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.
Глава республики также отметил, что в Закамский регион выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики. «Все необходимые службы находятся на местах», — написал он.