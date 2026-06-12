В Перми объявили режим «Ковёр» 12 июня

На территории Перми объявили режим «Ковёр» радиусом 100 километров 12 июня, следует из системы оповещения об экстренных ситуациях МЧС.
О введении плана стало известно в 9:50. В Пермском крае также действует режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
Напомним, сегодня в Перми запланированы мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города и Дня России. Организаторы событий будут действовать по обстановке.
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