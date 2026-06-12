Свыше 60 БПЛА сбили в пяти районах Ростовской области

Ночью 12 июня системы противовоздушной обороны ликвидировали свыше 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке», — отметил глава региона.
По его словам, работа по перехвату воздушных целей велась в небе над несколькими муниципалитетами. Расчеты ПВО успешно уничтожили все дроны в воздушном пространстве Чертковского, Верхнедонского, Кашарского, Миллеровского и Шолоховского районов.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — уточнил губернатор.
Добавим, по данным Минобороны России, всего минувшей ночью уничтожили 231 украинский БПЛА.
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