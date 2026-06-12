В Сети распространили фейковое видео с губернатором Денисом Паслером

— Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информационной политики Свердловской области. Обращаем внимание, что Департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, — сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.