В Сети распространили фейковое видео с губернатором Денисом Паслером

Антитеррористическая комиссия в Свердловской области предупредила жителей о новом фейке. Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением губернатора Дениса Паслера. В ролике глава региона якобы рассказывает о об изменениях налогового законодательства в регионе.
— Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информационной политики Свердловской области. Обращаем внимание, что Департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, — сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.
В ведомстве также напомнили, что актуальные заявления о решениях Главы региона и Правительства Свердловской области можно узнать на сайте Департамента информационной политики Свердловской области.